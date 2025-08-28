Vila-real ofrece más de 14.000 plazas deportivas y 32 actividades trimestrales

El Servei Municipal d’Esports (SME) lanza una nueva campaña deportiva con más de 14.000 plazas, 8.000 para socios, 2.800 en actividades guiadas y más de 3.000 ligues locales y Multiesport escolar. El edil de Deportes, Xus Madrigal, junto con la jefa del servicio, Eva Salvador, ha presentado la guía de este año, que mantiene los precios de temporadas anteriores, que van desde los 50 euros para usuarios júnior a los 217 euros el familiar, e incluye 32 actividades trimestrales para diferentes edades, desde bebés hasta senior. “La actividad física es sinónimo de bienestar y salud y, como Ciudad de la Salud y del Deporte, apostamos para ponerla al alcance de toda la ciudadanía”, ha destacado el concejal.

La jefa del servicio ha destacado que una de las novedades de este año es la creación de la escuela municipal de natación joven, dirigida a menores de entre 13 y 17 años “que no tenían cabida ni en la escuela de natación ni en los grupos de adultos”. Habrá cambios en la dinámica de ritmefit puesto que las sesiones de ritmo se combinarán con una de ciclo-ritmo o una de entrenamiento funcional, que se suma esta temporada. Se crea, por la demanda existente, un grupo de power dumbell para no socios, y para mejorar la movilidad de la gente mayor también se incorporan a la guía dos grupos de entrenamiento funcional para mayores de 65 años.

Por otra parte, Salvador y Madrigal han anunciado que la piscina del Termet permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre, tanto para socios como para clubes. El responsable de Deportes ha destacado este año volverá a celebrarse el Multiesport escolar que, a partir del 15 de septiembre, abrirá el segundo plazo de inscripción y ha agradecido a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y al Centro Excursionista que abran sus actividades a la ciudadanía mediante esta guía.

Las inscripciones en la temporada 2025-2026 del SME arrancarán el 1 de septiembre con el periodo de renovaciones y cambios -si el pago está domiciliado, la renovación es automática-, mientras que la preinscripción a actividades abrirá el plazo el 8 de septiembre. Salvador ha indicado que el horario de atención a las oficinas del SME la semana del 8 al 12 de septiembre se amplía y las personas interesadas podrán asistir de 8:00 a 16:30 horas. Los nuevos socios podrán inscribirse a partir del 23 de septiembre.