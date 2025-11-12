Vila-real ofrece 100 plazas repartidas entre el Carlos Sarthou y Cervantes para el Aplec de Navidad

El Ayuntamiento de Vila-real, presenta una nueva edición del Aplec de Navidad y Campus Natura, para facilitar la conciliación familiar y ofrecer alternativas educativas y de ocio para los niños y niñas durante las vacaciones escolares. El Aplec de Navidad se celebrará los días 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre y 2 y 5 de enero y contará con 100 plazas repartidas entre los colegios Carlos Sarthou y Cervantes. Está dirigido a niños y niñas nacidos entre 2022 y 2012 y, preferentemente, empadronados en Vila-real.

Por otro lado, el Campus Natura está dirigido a los niños y niñas con diversidad funcional y escolarizados en Vila-real y dispondrá de 15 plazas, en un programa de atención a la diversidad que se desarrollará en las instalaciones de XiCaEs (Fundació Caixa Rural Vila-real).

La preinscripción para poder optar a una de las plazas es telemática a través de la App o del apartado inscripciones de la web del Ayuntamiento, del 17 al 28 de noviembre. El 1 de diciembre se publicará el sorteo y las listas de admitidos, que tendrán que formalizar la matrícula del 4 al 12 de diciembre.

Los días 15 y 16 de diciembre se gestionará la lista de espera hasta completar plazas libres y el 18 de diciembre se publicará el listado definitivo. El precio de la actividad, a la cual pueden sumarse los servicios de matinera y comedor, es de 14 euros y se establece la reducción de tarifa en situaciones especiales.