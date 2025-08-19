Vila-real lidera el reciclaje de envases ligeros entre los municipios de su entorno

El reciclaje de envases ligeros ha registrado una evolución positiva en Vila-real durante los últimos tres años, con una tendencia de crecimiento sostenida. Aun así, la media local todavía se sitúa más de cuatro puntos por debajo de la autonómica. Según los datos del Departamento de Medio Ambiente, en 2024 cada ciudadano de Vila-real recicló una media de 11,5 kilos de envases ligeros (plástico, metal y briks), una cifra que supone un incremento respecto a los años anteriores: 9,1 kg en 2022 y 10 kg en 2023.

Esta mejora ha contribuido a reducir la distancia respecto a los datos autonómicos, a pesar de que los vila-realencs continúan 4,5 kg por debajo de la media valenciana, fijada en 16 kg por habitante y año. A pesar de esta diferencia, Vila-real se posiciona como el municipio con los mejores resultados de reciclaje de envases ligeros en comparación con otras localidades de su entorno, como Castelló de la Plana, Burriana, Almassora y Betxí.

La vicealcaldesa y regidora de Medio Ambiente, Maria Fajardo, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para avanzar hacia una Vila-real más limpia y sostenible.

Desde Medio Ambiente se está estudiando activar campañas informativas y de sensibilización y evaluar los rendimientos individualizados de contenedores para mejorar el reciclaje.