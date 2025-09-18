Vila-real ha iniciado este jueves una limpieza intensiva de las calles de la ciudad

El Ayuntamiento de Vila-real, a través de la Concejalía de Servicios Públicos, ha informado que, igual que en últimas ocasiones, apenas finalizadas las fiestas de la Virgen de Gracia, y con previsión de la llegada del otoño se iniciará la limpieza intensiva de aceras, mobiliario urbano, así como viales y alcantarillas de la ciudad.

La vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, María Fajardo, ha destacado la importancia de estas tareas: "La limpieza de viales y alcantarillas es fundamental para garantizar el buen estado de nuestra ciudad y prevenir posibles problemas derivados de las lluvias, especialmente durante el otoño cuando pueden haber episodios torrenciales o DANA. Esta acción es en beneficio de toda la ciudadanía de Vila-real, por lo cual pedimos la máxima colaboración de todo el vecindario".

Los trabajos han empezado este jueves 18 de septiembre en el cruce de la avenida Tàrrega con la avenida Grecia, hasta llegar a la avenida Mediterrani. El último día de la campaña, el martes 30 de septiembre, se ejecutarán las labores en la zona comprendida entre la calle Calvario y la plaza del Labrador.

Para garantizar la fluidez de las operaciones, el Departamento de Servicios Públicos se encargará de colocar la señalización correspondiente dos días antes del inicio de los trabajos en cada tramo. Esta señalización se reforzará para que sea claramente visible en toda la zona afectada.