Vila-real impulsa una rebaja del IBI mientras trabaja para hacer más justa la nueva tasa de residuos

El Ayuntamiento de Vila-real ha anunciado una rebaja de entre el 2 y 5% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para el año próximo. Esta reducción, que se espera que se apruebe las próximas semanas, se suma a la rebaja del 2% ya aplicada en 2024 como medida de alivio fiscal para compensar el incremento de la nueva tasa de residuos. De este modo, el IBI en la ciudad será más barato en 2026 como medida del consistorio para minimizar el impacto económico en la ciudadanía de una tasa “que en Vila-real no había existido nunca”, según recuerdan fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento explican que el coste de la gestión de residuos se ha incrementado un 48% en los últimos años, pasando de 3,7 millones de euros en 2019 a 5,5 millones el 2025. “Hasta ahora habíamos cubierto este incremento con el cobro del IBI, el PIE (Participación de Ingresos del Estado) y otros fondos municipales, pero la normativa europea nos obliga a crear esta tasa de residuos de forma no deficitaria”, ha comentado el alcalde de la ciudad, José Benlloch.

El alcalde, que ha reconocido que “no es una tasa justa”, ha explicado que “trabajaremos para corregirla y, mientras analizamos cómo hacerlo, aplicaremos una rebaja del IBI para que las vecinas y los vecinos puedan notar un alivio económico”. Entre las opciones con las cuales trabajan desde el Ayuntamiento para ajustar el coste de la tasa, explican desde el equipo de gobierno, están las mejoras al ecoparque que permitirán controlar el acceso al recinto y mesurar el residuo, cosa que puede acontecer posibles bonificaciones; el convenio con la Universitat Jaume I que permitirá obtener un estudio objetivo para adaptar medidas concretas a la realidad de Vila-real; la implantación, el 2026, de un nuevo sistema de recogida de residuos a la zona industrial; la potenciación del reciclaje para minimizar el coste del tratamiento del contenedor gris o la actualización de la ordenanza vigente de residuos, que fecha de 1992 y habría que aterrizar a las nuevas realidades en esta materia.

“La filosofía de la tasa es clara y así lo recoge su preámbulo: quién más residuos genera, tiene que ser quien más paga. Hay que ser conscientes de este principio para garantizar una gestión más justa y sostenible. Aunque ahora no disponemos de todas las herramientas necesarias para aplicar esta tasa de una manera más justa, se ha establecido según el valor catastral de los inmuebles, y estamos comprometidos a trabajar para implementar las medidas adecuadas en el futuro”, ha manifestado la vicealcaldesa de la ciudad, Maria Fajardo.

Los recibos en papel se empezarán a recibir en los domicilios entre el 15 y el 30 de septiembre, aproximadamente. Paralelamente, las notificaciones electrónicas, especialmente en el ámbito industrial y comercial, ya se están enviando. “Sabemos que algunos ya han empezado a pagar”, ha indicado Benlloch que ha apuntado que hay cerca de 28.000 recibos de esta nueva tasa, 25.000 correspondientes al ámbito doméstico y los 3.000 restantes a actividades comerciales e industriales.