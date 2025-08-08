Vila-real estudia acciones y zonas para atajar la superpoblación de jabalíes.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch; la vicealcaldesa y concejala de Medio Ambiente y Servicios Públicos, María Fajardo; técnicos municipales de los departamentos de Medio Ambiente y Servicios Públicos así como el responsable de una empresa especializada en el control de fauna han visitado esta mañana el entorno del Molí Nou, cercano al río Mijares, para abordar la situación de la superpoblación de jabalíes que, al igual que en otros municipios, genera numerosos problemas. “Sabemos que preocupan los jabalíes, que se han convertido en una plaga complicada por las enfermedades que pueden transmitir o por el riesgo que suponen para el tráfico ya que han causado accidentes.

Cuando una especie se sobredimensiona es normal que pueda generar cierto temor y por eso, junto a los técnicos y una empresa especializada, estamos valorando opciones y que el Molí Nou pueda llegar incluso a ser un espacio de control de fauna silvestre cuando surjan necesidades”. Por su parte, Fajardo ha señalado que hay “varias zonas del término en las cuales ya tiene presencia la plaga de jabalíes y por eso, estamos explorando la mejor fórmula para nuestro municipio y que permita implementar las medidas que la Generalitat ha puesto a nuestra disposición a través de subvenciones y cubrir, desde el consistorio, la parte que no llegue desde la administración autonómica”.

Benlloch ha recordado que el consistorio adquirió, en 2023 y por un importe de 250.000 euros, este inmueble que data del siglo XII con una superficie edificada de 300 metros cuadrados así como cerca de 5.000 metros cuadrados de terreno. “El Ayuntamiento adquirió este espacio para que fuera para todos y para todas y que pudiera ser útil para la ciudadanía a la par que protegemos nuestro patrimonio ya que se trata de un inmueble histórico recogido en el Catálogo de bienes protegidos. Ahora que disponemos del presupuesto y que vamos renaciendo, podremos utilizarlo como dijimos que haríamos y ya tenemos proyectos relacionados con el campo, el medio ambiente, para este espacio”, ha avanzado el primer edil.