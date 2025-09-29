TEMPORAL VILA-REAL

Vila-real corta al tráfico el cruce entre avenida Francia y Cedre por inundaciones tras acumular casi 50 litros durante la pasada madrugada

La Policía Local de Vila-real cierra al tráfico el subterráneo dirección Burriana, el cruce entre las avenidas Francia y Cedre, y el camino Moli Nou.

ondacero.es

Vila-real |

Sigue activo en Vila-real el dispositivo de seguridad y vigilancia por el temporal en toda la ciudad, y con especial atención a los barrancos, que según el jefe de la Policia Local, José Ramón Nieto están vallados para evitar problemas, ya que el aviso naranja permanece durante toda la jornada por intensas lluvias.

A primera hora de la mañana se han cortado al tráfico el subterráneo que da acceso a la carretera de Burriana, el cruce de las avenidas Francia y Cedre, así como el camino Molí Nou, debido a las inundaciones por el temporal que deja esta madrugada en Vila-real cerca de 50 litros de agua.

La Policía Local pide a la población evitar desplazamientos y seguir las recomendaciones de fuentes oficiales, y en caso de tener problemas ponerse en contacto con el 092.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer