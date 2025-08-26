Vila-real

Vila-real conmemora sus 650 años de ‘bou al carrer’ con un Victorino Martín y un pasodoble de Alfredo Sanz

Con motivo de los 650 años de esta arraigada tradición taurina, el Ayuntamiento ha preparado un programa especial de actos conmemorativos

Onda Cero Castellón

Castellón |

Presentación de los 650 años de 'bous al carrer'
Presentación de los 650 años de 'bous al carrer' | Ajuntament de Vila-real

Según la documentación conservada en el Arxiu Municipal, Vila-real celebró por primera vez el tradicional ‘bou al carrer’ el 24 de agosto de 1375. Con motivo de los 650 años de esta arraigada tradición taurina, el Ayuntamiento ha preparado un programa especial de actos conmemorativos.

El alcalde, José Benlloch, ha subrayado la importancia de esta tradición: “El ‘bou al carrer’ forma parte de nuestras raíces, y como siempre, estamos aquí para defender lo que es nuestro. Tras dialogar con la Comissió del Bou y la Junta de Fiestas, hemos valorado distintas propuestas y durante todo el año llevaremos a cabo acciones que comenzarán en estas fiestas en honor a la Virgen de Gracia”.

Uno de los momentos más destacados será la exhibición de un toro de la reconocida ganadería Victorino Martín, donde su aparición está programada para el 6 de septiembre dentro del marco de estas celebraciones especiales.

Además, la fiesta incluirá un pasodoble compuesto por Alfredo Sanz, titulado Un vint-i-quatre d’agost. Bou a Vila-real, que será interpretado por la Unió Musical La Lira en una fecha aún por concretar. Una pieza que mezcla elementos tradicionales del folclore con otros más modernos y poco habituales en el género.

