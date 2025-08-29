VILA-REAL

Vila-real amplia hasta el 21 de septiembre la línea del bus Groguet hasta la Piscina del Termet

Con motivo de las altas temperaturas el Ayuntamiento de Vila-real seguirá ofreciendo la línea 2 del bus Groguet con destino a la piscina municipal.

El Ayuntamiento de Vila-real ha informado que la línea 2 del bus urbano de Vila-real, Groguet, continuará con el horario de verano hasta el 21 de septiembre coincidiendo con la ampliación de la temporada de la Piscina del Termet hasta esa fecha con motivo de las altas temperaturas.

El objetivo es mantener este servicio para que sirva de refugio climático para los ciudadanos hasta la llegada oficial del otoño. Cabe recordar que la el bus Groguet es un servicio gratuito para los ciudadanos que quieran desplazarse hasta las instalaciones en el Termet.

La línea 2 funcionará de 10.00 a 23.30 horas a intervalos de 45 minutos.

