Vila-real abre mañana el plazo para incorporar cinco agentes de Policía Local en comisión de servicios

El Ayuntamiento de Vila-real avanza en el refuerzo de la plantilla de la Policía Local y tras la publicación hoy, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), de la aprobación de las bases y la convocatoria del proceso selectivo para la provisión temporal en comisión de servicios de agentes, se estipula el plazo para que las personas interesadas y que cumplan los requisitos puedan optar a una de estas plazas. Así, se fija un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación en el BOP, es decir, del 13 al 20 de agosto -ambos inclusive-, para la presentación de solicitudes a la convocatoria.

El procedimiento, que se desarrollará mediante concurso de méritos en régimen de comisión de servicios, busca dar respuesta a la necesidad inmediata de aumentar la presencia policial y garantizar la cobertura de un servicio esencial para la ciudadanía. Con esta medida, el consistorio pretende paliar el déficit de efectivos que actualmente presenta la plantilla, que dispone de 83 puestos cubiertos de un total de 109. En caso de que no se cubran todas las plazas ofertadas, el Ayuntamiento podrá recurrir a las bolsas de empleo de otros municipios, una fórmula respaldada por la normativa vigente y que permite agilizar la incorporación de personal cualificado. La intención es sumar 15 efectivos a la plantilla de Policía Local.

El alcalde, José Benlloch, ha destacado que este proceso “supone un avance real en la mejora de la seguridad y en el cumplimiento del compromiso adquirido con la ciudadanía para reforzar los servicios municipales”. Asimismo, ha subrayado que el plan de refuerzo de personal no se limita al ámbito policial, ya que el consistorio trabaja también para cubrir vacantes en otras áreas mediante procedimientos similares.

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con la seguridad ciudadana, destinando recursos y esfuerzos para garantizar una Policía Local cercana y eficaz.