La Vall de Almonacid convoca el I Concurso Nacional de Cuentacuentos para el próximo diciembre

La Vall de Almonacid convoca por primera vez un concurso de estas características en el que podrán participar cuentistas de todos los puntos del país con obras narradas en castellano, de no más de 30 minutos, para todos los públicos, no solo infantil, pero

adecuados en cualquier caso también para niñas y niños.

La organización del festival seleccionará, de entre las obras inscritas, un máximo de 7, que se representarán los días 6 y 7 de diciembre de 2025. Los y las cuentistas seleccionados serán informados de los premios definitivos el día 27 de noviembre.

Los participantes seleccionados contarán con una ayuda para transporte y dietas, que variará en función del día que se les asigne para su actuación, que siempre tratará de amoldarse a las necesidades de cada persona, y de la distancia entre su lugar de residencia y Vall de Almonacid.

En cuanto a los premios, tras la deliberación del jurado, compuesto por miembros del Ayuntamiento de la Vall de Almonacid y de la organización del festival, se otorgarán 3 premios, con importes que oscilan entre los 100 y 400 euros.

Las personas interesadas pueden inscribirse en el proceso de selección de participantes hasta el próximo 25 de noviembre de 2025.