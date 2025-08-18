La UNED Vila-real apuesta por el talento joven con la incorporación de cuatro personas desempleadas menores de 30 años

La UNED Vila-real reafirma su compromiso con la empleabilidad juvenil, la formación práctica de calidad y el desarrollo del talento, incorporando a partir del próximo curso académico a cuatro personas jóvenes desempleadas menores de 30 años. Esta incorporación es posible gracias a la Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal que regula en 2025 las subvenciones del programa “Proyectos de primera experiencia en administraciones públicas”.

La iniciativa permitirá que jóvenes cualificados y motivados accedan a su primera experiencia profesional en la administración pública, contribuyendo al proceso de transformación digital, la cohesión social y la proyección internacional del centro. Los perfiles que se integrarán al equipo responden a necesidades clave para la modernización institucional: un/a técnico/a de soporte en sistemas informáticos y redes con Ciclo Formativo de Grado Medio en Informática; un/a auxiliar administrativo/a con formación en Gestión Administrativa; un/a graduado/a en Administración y Dirección de Empresas (ADE) para tareas de gestión económica; y un/a graduado/a en Estudios Ingleses con máster universitario, que reforzará la dimensión internacional del centro y su comunicación multilingüe.

En línea con esta estrategia, la UNED Vila-real ha creado recientemente una plaza de Coordinación de UNED Senior en la provincia de Castellón, aprobada por la Junta Rectora, que ha sido adjudicada a Marta García Granell, joven psicogerontóloga y psicóloga clínica con amplia experiencia en programas de envejecimiento activo y coordinación de centros para personas mayores. Su incorporación representa una combinación ejemplar entre juventud, experiencia y compromiso social.