La UNED multiplica su presencia en Castellón y abre la puerta al cambio en toda la provincia.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) continúa reforzando su compromiso con el desarrollo académico y territorial, impulsando nuevas estrategias para acercar la universidad a toda la ciudadanía. En una reciente reunión celebrada en el Rectorado de la UNED en Madrid, el rector Ricardo Mairal, el vicerrector de Centros Asociados Jesús de Andrés y el director del centro asociado de la UNED en Vila-real (Castelló), Alejandro Ribes, analizaron los avances y retos de la institución en el contexto actual.

En representación de la UNED de Castelló en Vila-real, el director Alejandro Ribes expresó su satisfacción por los pasos dados y compartió la visión de futuro del centro en la provincia de Castellón: “Estamos ante un momento clave para consolidar a la UNED como una alternativa académica de calidad, accesible y en sintonía con las demandas de nuestro territorio. Desde la UNED de Castelló en Vila-real trabajamos para ampliar la oferta formativa de cursos y reforzar nuestro vínculo con la sociedad castellonense”, señaló Ribes.

Los desafíos a los que enfrenta la sociedad actual —como el acceso equitativo al conocimiento, la digitalización o la empleabilidad— deben abordarse desde una universidad pública con vocación de servicio como la UNED: “Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ser una herramienta real de transformación. La UNED es un puente entre personas, generaciones y territorios, y en la provincia de Castellón seguiremos apostando por ese papel integrador y comprometido”.

Con una visión estratégica y un firme arraigo en el territorio, la UNED de Castelló en Vila-real se proyecta como un motor de transformación educativa y social en la provincia. Su modelo innovador, flexible y centrado en las personas no solo derriba barreras geográficas y económicas, sino que abre nuevas puertas al talento local, impulsando una universidad sin muros ni límites. En un momento crucial para el desarrollo del conocimiento, la UNED redobla su apuesta: más cerca de la ciudadanía, más conectada con el territorio, y más decidida que nunca a liderar el cambio desde Castelló hacia un futuro más justo, inclusivo y preparado.