La UNED, la Generalitat Valenciana y Peñíscola se unen para crear una ciudad del conocimiento

La UNED de Castelló en Vila-real continúa su expansión territorial con un nuevo e ilusionante proyecto en Peñíscola, fruto de una alianza estratégica entre tres entidades públicas: la Generalitat Valenciana, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC); el Ayuntamiento de Peñíscola; y la propia UNED.

El acuerdo se ha presentado junto a la presidenta del Institut Valencià de Cultura, Núria Felip, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Peñíscola, Lídia Herrero, en un acto que simboliza el compromiso conjunto por impulsar la formación, la cultura y la divulgación científica en el territorio.

El director de la UNED, Alejandro Ribes, comenta que este proyecto forma parte de su línea estratégica, orientada a acercar la universidad pública a todos los municipios de la provincia de Castellón, ofreciendo formación y oportunidades sin importar el lugar de residencia. En este sentido, "Peñíscola representa un paso más hacia una red universitaria viva, abierta y conectada con el territorio", destaca Ribes.

Con esta iniciativa, Peñíscola se prepara para convertirse, a partir de 2026, en un referente universitario, turístico y cultural, albergando actividades, jornadas de divulgación y programas formativos que reforzarán su papel como ciudad del conocimiento.