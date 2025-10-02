la UNED celebra el Día Internacional de las Personas Mayores con una gran jornada abierta a toda la ciudadanía

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, la UNED en Vila-real quiere rendir homenaje a la importancia de la formación continua y el papel activo de las personas mayores en nuestra sociedad. Bajo el lema “Aprender no tiene edad”, la institución refuerza su compromiso con la educación a lo largo de la vida y anuncia la Jornada Informativa UNED Sénior, que tendrá lugar este viernes 3 de octubre a las 18:00 h en la Fundació Caixa Rural Vila-real.

El evento será gratuito y abierto a toda la ciudadanía, con el objetivo de dar a conocer la amplia oferta formativa del programa UNED Sénior, orientado a personas mayores de 55 años interesadas en el aprendizaje permanente, la cultura y la participación activa.

La jornada ofrecerá un programa especial pensado para el disfrute de todas las personas asistentes. Contará con la intervención del exfutbolista Planelles, invitado como ponente, y con la actuación musical del grupo Els Llauradors, que aportará el toque festivo a la tarde. Además, se servirá una merienda gratuita y se pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio de autobuses gratuitos desde los municipios colaboradores, facilitando así la asistencia desde distintos puntos de la provincia.

El acto busca acercar la universidad a toda la provincia de Castellón como espacio de encuentro cultural, informativo y participativo. Además del Ayuntamiento de Vila-real, impulsor histórico del proyecto, este año se incorporan como nuevos colaboradores los ayuntamientos de Castelló de la Plana y Burriana, junto a los ya participantes: Almassora, Nules y Benicàssim.