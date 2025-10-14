La UNED de Castellón en Vila-real recupera la convocatoria para cubrir la plaza de Coordinador del Centro de Orientación y Empleo

La plaza, que existió hasta 2022 y fue desactivada por la anterior dirección, vuelve ahora gracias al impulso y la firme voluntad del actual director, Alejandro Ribes, pedagogo y orientador de profesión, quien considera que “la orientación educativa y profesional es una necesidad en cualquier centro universitario”.

Recuperar el COIE en la UNED supone ofrecer el acompañamiento académico que los estudiantes necesitan para obtener herramientas para su inserción laboral y apoyo en sus decisiones profesionales. Con esta convocatoria, "la UNED vuelve a situar la orientación en el lugar que merece”, señala Ribes.

El Centro Asociado de la UNED de Castellón en Vila-real convoca esta plaza mediante concurso de méritos, en aplicación del reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED. Las solicitudes podrán presentarse en el registro del centro durante los quince días naturales siguientes a su publicación en el tablón de anuncios.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración entre Alejandro Ribes Ferrer y Miguel Bernabé Castaño, Director del Centro de Orientación y Empleo (COIE) de la sede central de la UNED, quien ha mostrado su satisfacción por la reincorporación de Vila-real a la red nacional de COIEs.

El COIE es una pieza clave del modelo educativo de la UNED, ya que ofrece orientación académica, asesoramiento profesional, apoyo al emprendimiento y conexión con el tejido empresarial y laboral. Su recuperación refuerza la misión social de la universidad y el compromiso del centro con la formación integral de sus estudiantes.