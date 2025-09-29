TEMPORAL BURRIANA

El temporal deja desperfectos en Burriana y varios caminos cortados durante este lunes

Burriana acumula hasta 50 litros de agua durante la pasada madrugada dejando desperfectos como la caída de un árbol de grandes dimensiones en la guardería municipal destrozando la valla perimetral.

ondacero.es

Burriana |

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, hace balance del temporal la pasada madrugada que ha dejado 50 litros por metro cuadrado y rachas de viento que han superado los 80 km/h. Una situación que ha provocado principalmente la caída de un árbol de la guardería municipal y otro en la zona marítima.

El primer edil explica que se han cerrado varios viales al tráfico, y que así van a permanecer a lo largo de este lunes, por los avisos naranja de cara a esta tarde.

El Ayuntamiento de Burriana hace un llamamiento a la población, en la que pide prudencia, evitar desplazamientos y seguir las instrucciones de las fuentes oficiales.

