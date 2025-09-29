El temporal deja desperfectos en Burriana y varios caminos cortados durante este lunes

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, hace balance del temporal la pasada madrugada que ha dejado 50 litros por metro cuadrado y rachas de viento que han superado los 80 km/h. Una situación que ha provocado principalmente la caída de un árbol de la guardería municipal y otro en la zona marítima.

El primer edil explica que se han cerrado varios viales al tráfico, y que así van a permanecer a lo largo de este lunes, por los avisos naranja de cara a esta tarde.

El Ayuntamiento de Burriana hace un llamamiento a la población, en la que pide prudencia, evitar desplazamientos y seguir las instrucciones de las fuentes oficiales.