El Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Peñíscola ha atendido más de 3000 trámites en la primera mitad del verano

La concejalía de Modernización del Ayuntamiento de Peñíscola ha hecho balance del funcionamiento del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) durante los meses de junio y julio.

El equipo del SAC ha atendido a lo largo de la primera mitad del verano un total de 3.421 consultas, lo que supone alrededor del 30% de la resolución de trámites que se llevan a cabo, de media, en un año. Concretamente, se han atendido 1503 trámites en el mes de junio y 1.918 en el mes de julio.

En cuanto a los horarios, entre las 9 y las 12 horas de la mañana se concentra el mayor número de atenciones, siendo las 11.00h a.m. la hora de mayor concurrencia durante la práctica totalidad de días de la semana.

El Servicio de Atención Ciudadana atiende las cuestiones relativas a registro, padrón, rentas, catastro, recaudación o expedición de certificados digitales y asistencia personalizada, siendo las personas con consultas relacionadas con el registro de documentos, la recaudación y el padrón las más recurrentes.

El alcalde, Andrés Martínez, ha querido reconocer y felicitar la tarea del área de Modernización y al equipo del SAC, “que durante estos meses de verano deben multiplicar esfuerzos para atender diligentemente el incremento de trámites y solicitudes" ha destacado.

El servicio, que se puso en marcha en noviembre de 2010, en el marco de un paquete de actuaciones cuyo objetivo era acercar la administración local al ciudadano, "es ya un servicio consolidado y de referencia para la ciudadanía" ha valorado Martínez, destacando los más de 160.000 trámites resueltos desde su puesta en marcha.