DANA

El recuerdo de la Dana sigue presente en los voluntarios de la provincia de Castellón que siguen ayudando en la reconstrucción

Jesús, Laia, Chema, Ximo y nuestro compañero y periodista Juanjo Tovar, han puesto en valor el esfuerzo de los afectados un año después de la riada, por poner orden sus vidas, y que con la ayuda de muchos ciudadanos de Castellón en aquellos primeros momentos en los pueblos de l´Horta Sud. Onda Cero Vila-real hace un pequeño homenaje a las 229 víctimas de la riada, a los que siguen luchando un año, y sobre todo a los voluntarios que desde la provincia se desplazaron para tender una mano a los pueblos vecinos.