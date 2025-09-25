PSICOLOGIA A VOCES

Con la psicóloga Miriam Pitarch hablamos de las emociones, cómo identificarlas y gestionarlas

La psicóloga Miriam Pitarch de Psicara en Vila-real, nos habla de los tipos de emociones y la pautas que debemos seguir para poder hacer frente a cualquier emoción que nos provoque una situación concreta de nuestra vida. Escucha los consejos de Miriam en el espacio 'Psicología a Voces' de Más de Uno Vila-real.