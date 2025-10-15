El proyecto 'Rooftop 360º' de la Campaneta convertirá el espacio en la antesala del futuro pulmón verde de Onda

La directora general de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, Marta Alonso Rodríguez, visita junto a la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, las obras del proyecto ‘Rooftop 360º Campaneta’, que convertirá este espacio emblemático en la antesala del futuro Pulmón Verde.

Durante la visita, ambas responsables han recorrido los trabajos de rehabilitación que se están ejecutando en el conjunto industrial de La Campaneta, una actuación que cuenta con una inversión total de 450.000 euros, cofinanciada con 200.000 euros aportados por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

El Rooftop 360º Campaneta forma parte de la segunda fase del proyecto Pulmón Verde, el gran parque urbano que regenerará la entrada al municipio. Entre las actuaciones previstas se incluye la recuperación de los hornos morunos originales, el patio anexo, la rehabilitación del edificio del pintador y la adecuación de la zona de prensas. El recorrido culminará en un mirador con vistas panorámicas de Onda, ofreciendo una experiencia inmersiva donde el visitante podrá contemplar la fusión entre la naturaleza, el patrimonio industrial y el paisaje urbano.

Los trabajos tendrán una duración aproximada de seis meses y completan la recuperación integral del conjunto de La Campaneta, tras la rehabilitación del edificio principal como espacio cultural y de congresos.