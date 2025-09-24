La próxima semana arrancará una nueva campaña citrícola con la producción más baja de los últimos 16 años
Lo ha confirmado en Onda Cero Vila-real, Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera, "habrá menos producción, pero prevemos una mejora en el precio de origen, ya que habrá más demanda que oferta". Conoce más detalles en una entrevista con Peris de como se preparan los citricultores para el inicio de la nueva temporada que arrancará con la recolección de las primeras variedades de naranjas.