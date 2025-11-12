El programa ‘Burriana Inserta' destina alrededor de 600.000 euros a la formación de desempleados en riesgo de exclusión social

El Ayuntamiento de Burriana ha puesto en marcha el programa de formación y empleo "Burriana Inserta", una iniciativa para la inserción laboral de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social derivadas desde los Servicios Sociales Municipales. Este programa está cofinanciado por el consistorio y LABORA, la cual aporta la mayor parte de un presupuesto total de 591.981,26 €.

El programa "Burriana Inserta" tiene una duración de un año, desarrollándose desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026. Las especialidades formativas que se están impartiendo, diseñadas para responder a la demanda laboral local, son de jardinería y auxiliares administrativos.

El alumnado beneficiario está formado por personas desempleadas del municipio, con especial foco en aquellas en riesgo de exclusión social.