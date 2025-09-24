BURRIANA

Profesionales de la Danza de Burriana participarán en el FesArt de Catarroja como muestra de apoyo a compañías, artistas y escuelas afectadas por la riada

El alumnado del Taller Coreográfico del Centre Municipal de Les Arts de Burriana participarán en la gala inaugural del Festival FesArt de Catarroja, creado por los artistas Melissa Usina y Rafael Perets, y que impulsa el Ayuntamiento de Catarroja. El ciclo de artes escénicas al aire libre por las calles de uno de los municipios afectados por la DANA, tendrá lugar del 26 al 28 de septiembre. Ana Llopis, directora del centro de Burriana ha explicado la situación de la cultura en Catarroja casi un año después de la riada.