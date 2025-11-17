El primer seguimiento de la plaga Trips de Sudáfrica confirma un bajo impacto de la cosecha de cítricos en Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real y la Cooperativa Católico Agraria han finalizado el primer periodo de seguimiento intensivo de la plaga Scirtothrips aurantii, iniciado el mes de mayo, con resultados que confirman un impacto menor del esperado en los frutos del término municipal.

Este primer estudio ha permitido ampliar el conocimiento sobre su presencia real, su comportamiento y la evolución en los cultivos locales. A lo largo de tres meses, técnicos y agricultores han revisado de forma semanal tanto brotes como frutos en 17 parcelas seleccionadas de diferentes partidas del término de Vila-real, representando variedades tempranas, de media estación y tardías con el objetivo de monitorizar la plaga en todas las fases fenológicas y detectar a tiempo posibles incrementos de población.

La instalación de trampas cromáticas, los muestreos en campo y el análisis de brotes y frutos han proporcionado información detallada sobre la fluctuación de las poblaciones de adultos y ninfas. Pese a que en las trampas y revisiones semanales se han detectado tanto machos como hembras, con picos poblacionales irregulares, no se ha establecido una correlación directa entre el número de individuos y la aparición de daños significativos en los frutos. Este resultado contrasta con las alertas emitidas por especialistas y con los daños severos documentados en otras zonas.

El seguimiento confirma que los brotes tiernos son mucho más vulnerables que los frutos, siendo el principal punto de alimentación del insecto pero sin afectar de forma notable al rendimiento del cultivo.

Al trabajo de seguimiento con las actuaciones sociosanitarias establecidas por la Conselleria de Agricultura en las zonas donde se ha confirmado la presencia del trips se suma el proyecto de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) que, durante cuatro años, estudiará la biología y ecología del trips, el diseño de protocolos de muestreo y la definición de umbrales de tratamiento. En este contexto, es imprescindible la colaboración activa entre agricultores, técnicos y administraciones para contener la expansión de Scirtothrips aurantii y proteger la viabilidad de la agricultura en la región. Es por este motivo que el Ayuntamiento y la Cooperativa firmaron el convenio de colaboración para el monitoreo del término municipal.

Ayuntamiento y Cooperativa Católico Agraria coinciden en señalar que es importante que el monitoreo continúe en futuras campañas priorizando las fases de crecimiento más sensibles de la planta ya que durante los meses de septiembre y octubre se ha seguido detectando la presencia tanto de ninfas como de adultos en los brotes tiernos de la última brotación de los árboles.

Scirtothrips aurantii es una plaga polífaga, capaz de alimentarse de más de 70 especies, muy pequeña y difícil de identificar sin lupa o microscopía, provoca manchas plateadas, cicatrices, deformaciones y necrosis principalmente en frutos jóvenes y brotes tiernos.