La Policía Local de Peñíscola destruye más de 47.000 artículos procedentes del "top manta"

Tras el decomiso de productos procedentes de la venta fraudulenta en la vía pública, la Policía Local de Peñíscola ha procedido este lunes a la destrucción de un total de 47.442 artículos incautados.

Durante este verano la Policía Local ha llevado a cabo 390 intervenciones relacionadas con la venta fraudulenta o "top manta" que han resultado en 61 intervenciones con incautación de material.

Destacan entre los decomisos las prendas deportivas (12.856 camisetas de equipos de fútbol y 11.894 camisetas de equipos de baloncesto), zapatillas deportivas (4103), ropa interior (3852), camisetas de imitación de grandes marcas (3849), polos (2829), chándales (2736), bolsos (2604), sudaderas (1958), frascos de colonia (402) y otros artículos como carteras, cinturones, calcetines, bisutería, elementos de decoración, llaveros, monederos o abanicos (359).

El objetivo de la destrucción de este material es evitar que estos artículos falsificados, cuya procedencia no ha sido probada con factura de compra, lleguen al consumidor sin ningún tipo de garantías ni de control, han trasladado desde la Jefatura de la Policía Local, que haciendo un cálculo aproximado estima que el valor total de las incautaciones podría haber superado el millón de euros en el mercado.

La empresa adjudicataria de la gestión de residuos en el municipio, junto a la Policía Local que custodia los artículos, ha desplazado hoy lunes el material a la planta de gestión de residuos de Cervera para proceder a su compactación y destrucción.