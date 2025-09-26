El pleno de Vila-real aprueba la bajada del 3% del IBI para el próximo 2026

Vila-real aprueba en el Pleno ordinario de septiembre, una reducción de cerca del 3% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el ejercicio próximo. Una bajada que, según ha indicado la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, supondrá que el consistorio dejará de ingresar cerca de 800.000 euros el 2026 por este concepto. “Nos gustaría aplicar una bajada mayor, pero el carro lleno de piedras que todavía arrastramos por culpa del PP local, esa gota malaya que nos continúa haciendo daño, no nos lo permite. Presentamos, y se ha aprobado esta propuesta, para compensar a la gente el esfuerzo que hará para abonar la tasa de residuos; sabemos que no es suficiente pero estamos trabajando para implementar medidas los próximos años”, ha indicado Escrig.

La vicealcaldesa, Maria Fajardo, ha apuntado que “cada 1% de bajada del IBI supone cerca de 240.000 euros menos de ingresos. Por lo tanto, si sumamos el 2% aplicado este año y el previsto para el año que viene, nos encontramos con una reducción de 1,2 millones de euros del dinero recaudado, años en los cuales hemos sufrido un fuerte incremento del coste del tratamiento de residuos”. En este sentido, la gestión de residuos costaba 3,7 millones el 2019 y este año se abonarán 5,54 millones por el mismo servicio.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha indicado que "si la ciudad no arrastrara la gestión del PP", el consistorio podría aplicar una reducción del 30%, y añade que “el Ayuntamiento, como otros municipios, no puede restar la nueva tasa de residuos al IBI porque supondría un descompensación económica muy significativa porque la nueva tasa no es únicamente obligatoria y tiene que hacer que el servicio no sea deficitario e incorpora la necesidad de cubrir el aumento de gastos de los últimos años”.

Respecto a las medidas que está pendiente aplicar el Ayuntamiento para bonificar la tasa de basuras, al ser una tasa de nueva creación algunas opciones no podían materializarse, pero sí que se trabaja en la modernización del Ecoparque que permitirá registrar y calibrar los residuos y vincularlos a valores catastrales y así aplicar bonificaciones a los titulares.

El estudio elaborado por el grupo de investigación Ingeniería de Residuos y Sostenibilidad (INGRES) de la Universitat Jaume I, para conocer el uso, barrio a barrio, de las islas de reciclaje sirve para saber cuáles reciclan más y poder premiar el vecindario más concienciado o fórmulas aplicables a los establecimientos hosteleros acogidos en el programa HORECA, entre otros.