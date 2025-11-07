ONDA

El pleno de Onda aprueba el último trámite urbanístico para que el Consell construya la rotonda del cruce de Ribesalbes

La aprobación definitiva en el pleno de este viernes del Ayuntamiento de Onda, permitirá ceder los terrenos a la Generalitat Valenciana para mejorar la seguridad vial en este punto.

El Pleno del Ayuntamiento de Onda ha aprobado todos los puntos del orden del día, entre los que se encuentra la modificación puntual del PGOU para calificar como red viaria un espacio dotacional público en la intersección de la CV-20 y la CV-191, en el acceso hacia Ribesalbes y el ermitorio del Salvador. Con este paso se culmina la tramitación municipal necesaria para ceder los terrenos a la Generalitat Valenciana, que será la encargada de ejecutar la rotonda proyectada.

La intersección entre la CV-20 y la CV-191 es uno de los accesos más transitados del municipio, especialmente por vecinos de la urbanización Beniparrell, Ribesalbes y usuarios del entorno natural del ermitorio del Salvador. En este sentido, la rotonda permitirá reducir riesgos y mejorar la fluidez del tráfico.

La medida se enmarca en la estrategia municipal de los últimos años para reforzar la seguridad vial y modernizar los accesos al municipio. Un ejemplo de esta hoja de ruta es la rotonda ejecutada el año pasado en la CV-233, junto al IES Serra d’Espadà, que permitió eliminar un punto de especial riesgo y mejorar significativamente la movilidad en una zona con un alto tránsito de estudiantes y familias.

Durante la sesión plenaria, el concejal de Cultura y Biblioteca, Daniel Álvaro, ha destacado el reconocimiento otorgado a Onda por el Ministerio de Cultura en el Concurso Nacional de Proyectos de Animación a la Lectura María Moliner 2025, dotado con 2.777 euros, por fomentar el hábito lector entre la ciudadanía.

