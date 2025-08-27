Peñíscola se prepara para la quinta edición del "Street Jazz Weekend" con el que cerrará la programación de agosto

En apenas unos días, durante el último fin de semana de este mes de agosto, el "Street Jazz Weekend" llenará las calles de Peñíscola de Jazz y Swing, entre este viernes día 29 hasta el próximo domingo día 31, con conciertos gratuitos.

Un total de seis actuaciones conforman la programación de esta quinta edición del "Street Jazz Weekend", "la Asociación Club de Músics realiza un trabajo de búsqueda y selección para conformar un programa de calidad, que guste a todos: amantes del jazz, músicos, y también bailarines de swing, como pudimos ver el pasado año; y para ello contaremos con reconocidos nombres de la escena del Jazz de la Comunidad Valenciana", ha valorado Jesús Bayarri, organizador de esta, ya consolidada, cita musical.

Los conciertos se celebrarán al aire libre en el Paseo Marítimo con grupos e intérpretes reconocidos a nivel internacional.

Jesús Bayarri ha destacado la apuesta del festival por poner en valor a los músicos del territorio "como es habitual, la iniciativa promueve a los músicos regionales, cuyo nivel es altísimo, y poco a poco se va extendiendo a otros que nos visitan habitualmente y muestran interés en participar. Por ello, este año se ha introducido como novedad la Jam Session, donde la participación estará abierta al público; y se espera poder disfrutar de la colaboración, hermandad, talento y originalidad de diferentes músicos que se vayan sumando, y se suban al escenario a interpretar alguno de los temas propuestos "