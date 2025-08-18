Peñíscola y Benicarló estrechan lazos para la promoción de la Denominación de Origen de la alcachofa autóctona

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha suscrito hoy un convenio de colaboración con el Presidente del Consell Regulador de la Denominació d'Origen protegida Carxofa de Benicarló, Víctor Morera, ya que esta DO integra cultivos del término municipal de Peñíscola.

Más de 100 parcelas que suman más de 100 hectáreas en la localidad y que suponen más de un tercio del total de las parcelas inscritas en la Denominación de Origen.

El objetivo del convenio es colaborar con el Consell Regulador y el desarrollo de su tarea a favor de la promoción del consumo de la alcachofa.

El primer edil peñiscolano ha manifestado tras la rúbrica su "total apoyo al sector" y destacado "el respaldo que cristaliza en este convenio a favor de la investigación y mejora continua en el sector agrario y los productos de excelencia que se cultivan en nuestro entorno, como lo es la alcachofa.