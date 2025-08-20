A partir de hoy Peñíscola celebra la XXIII edición del Festival Internacional de Guitarra Hondarribia

Este miércoles dará comienzo el primero de los cinco conciertos que harán las delicias de los aficionados a la guitarra clásica, en el Salón Gótico del Castillo de Peñíscola, puntuales a partir de las 22.30h, entre los días 20 y 23 de agosto, dentro del Festival de Guitarra Hondarribia-Peñíscola.
Se iniciará el Festival con el dúo venezolano de violín y guitarra Nunes-El Barouki, con la música argentina de Piazzolla y temas caribeños (Venezuela y Cuba).
El jueves, "por primera vez, el Festival acogerá un doble concierto, dedicado al bel canto italiano, con las sopranos Giusy Pompilio y Giovanna Massara, acompañadas a la guitarra por Luciano Pompilio y Claudio Fittante respectivamente" ha querido puntualizar el director del festival, Carles Pons, esgrimiendo que el programa de la primera parte estará dedicado a la música del siglo XIX; para dar paso en la segunda parte a la música brasileña y las conocidas canciones populares españolas de García Lorca.
El viernes el Latin Jazz, con voz (Alessia Martegiani) y guitarra (Maurizio di Fulvio), uno de los grandes dúos europeos de jazz latino. "Es el único dúo en el que sirve la guitarra clásica para tocar latin jazz, realmente un privilegio para Peñíscola tenerlos entre nosotros" ha explicado Pons, ampliando el repertorio, pues se podrán escuchar temas tan conocidos como Bésame mucho, A felicidade o Libertango, que serán versionados por los artistas.
Para cerrar el Festival "tendremos la guitarra flamenca de Carlos Piñana, que fue el gran éxito de la edición 2024" ha concluido.
Horarios de los conciertos
Miércoles 20 de agosto
DÚO NUNES – EL BAROUKI. Violín y guitarra
Desde Europa a Latinoamérica
Jueves 21 de agosto
DOBLE CONCIERTO. La voz en Italia
DÚO ACCADEMIA. Giovanna Massara (soprano) / Claudio Fittante (guitarra)
ITALIAN REVERIE DUO. Giusy Miriam Pompilio (soprano) / Luciano Pompilio (guitarra)
Viernes 22 de agosto
MAURIZIO DI FULVIO (guitarra), ALESSIA MARTEGIANI (voz)
Latin Jazz
Sábado 23 de agosto
CARLOS PIÑANA (guitarra) y MIGUEL ÁNGEL ORENGO (percusión)
Guitarra flamenca y percusión
Precio: Entrada 10€. Abono 4 conciertos: 30€
Hotel Tío Pepe (Av. d'Espanya, 32)
https://www.carlespons.org/
Infotickets del Castillo de Peñíscola a partir de las 21.30h (los días de concierto)