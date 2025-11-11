Oropesa del Mar refuerza su promoción internacional en la World Travel Market de Londres 2025.

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha participado en la World Travel Marketde Londres, una de las ferias de turismo más relevantes del panorama internacional, celebrada los días 4, 5 y 6 de noviembre en el recinto ferial ExCeL London. Una cita ineludible para posicionar al municipio en los principales mercados emisores europeos y establecer contactos estratégicos con los grandes operadores del sector.

La representación institucional ha corrido a cargo de Araceli De Moya, que ha asistido como delegada del alcalde y concejal de Turismo, Rafael Albert. Durante las tres intensas jornadas de feria, De Moya ha tenido la oportunidad de saludar a diferentes turoperadores, agentes de viajes, aerolíneas y plataformas de promoción turística, con el objetivo claro de reforzar la visibilidad de Oropesa del Mar.

Entre las reuniones más destacadas figura el encuentro con Javier García, Vicepresidente de la empresa Magic Hotel Group que gestiona el complejo turístico Magic World, uno de los principales resorts hoteleros de Oropesa del Mar, donde se ha mostrado el apoyo institucional a esta empresa, referente turístico en el municipio. Por último, la Vicealcaldesa de Oropesa del Mar tuvo oportunidad de intercambiar impresiones con el turoperador EasyJet Holidays. Otra de las grandes compañías anglosajonas que trabajan el destino turístico en la Comunidad Valenciana.

La participación de Oropesa del Mar en la WTM 2025 reafirma la estrategia municipal de posicionar el destino en los principales mercados emisores europeos, destacando el interés por captar el mercado anglosajón, apostando por un modelo turístico sostenible, diversificado y desestacionalizado. El municipio trabaja para que el tradicional sol y playa se complemente con una oferta cultural, gastronómica, deportiva y de naturaleza que resulte atractiva durante los doce meses del año.

La razón principal de la asistencia de Oropesa a esta feria londinense es mostrar el firme apoyo institucional a las empresas turísticas que desarrollan su actividad en nuestro municipio, como en este caso Magic Hotel Group que regenta actualmente el complejo turístico vacacional “Magic World.

El Ayuntamiento acude a esta feria de Londres con el firme propósito de adentrarse en el mercado anglosajón para desestacionalizar el Turismo en el municipio, ya que se trata del mejor complemento al potente mercado nacional al no coincidir los periodos vacacionales escolares que condicionan enormemente las vacaciones de las familias españolas. En este sentido para Oropesa, estar presentes en una feria de la magnitud de la World Travel Market permite mostrar la diversidad y la calidad de la oferta turística de de la ciudad en el mar.