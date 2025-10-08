Oropesa inicia sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Paciencia con una intensa jornada taurina

El ambiente festivo en Oropesa ha sido constante durante toda la jornada de este martes, que ha combinado las tradiciones taurinas con propuestas culturales y deportivas dirigidas a todos los públicos. Los más pequeños han disfrutado del teatro infantil “Torri Show”, de la compañía La Raspa Artes Escénicas, una divertida representación celebrada en la Plaza Mayor que ha despertado risas y aplausos entre niños y familias.

Por otro lado, el VIII Torneo Americano de Pádel Festes d’Orpesa, organizado por el Club de Pádel Oropesa con la colaboración de las concejalías de Fiestas y Deportes, ha reunido a numerosos participantes en un ambiente de sana competición, consolidándose como una de las actividades deportivas más destacadas dentro del programa festivo.

A lo largo de la tarde también se ha celebrado el tradicional concurso de pesca en la Playa Morro de Gos, organizado por la Asociación Cultural de Pesca Torre del Rey, que ha congregado a numerosos aficionados a este deporte junto al mar, sumando así otra cita emblemática a la programación patronal.

Con esta jornada, Oropesa del Mar arranca oficialmente sus festejos taurinos, una parte esencial de las celebraciones patronales, que continuarán durante los próximos días con nuevas exhibiciones, actos culturales y actividades para todos los públicos.