El PP se opone a la 'operación de maquillaje' del gobierno de Benlloch tras una subida de impuestos de más del 55% en una década

El Partido Popular no apoya la reducción del IBI del 3% aprobado en pleno este jueves en Vila-real.

El portavoz del PP, Adrián Casabó, durante su intervención en el pleno de Vila-real. | PP Vila-real

Durante el pleno del mes de septiembre del Ayuntamiento de Vila-real, el portavoz del Partido Popular , Adrián Casabó, ha justificadono poder avalar la política fiscal del gobierno de Benlloch porque a lo que ha denominado una 'operación de maquillaje' supone una reducción insuficiente del IBIdel 3% que "no compensa el basurazo que están ya pagando las familias, autónomos y empresas de Vila-real”.

La rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles "queda muy lejos de ser una medida efectiva y tampoco sirve para aliviar la elevada presión fiscal que sufrimos los vila-realenses”, ha comentado Casabó.

La propuesta del Partido Popular es que los vecinos paguen lo mismo que en 2024, ya que no van a recibir ningún nuevo servicio," a pesar de que el gobierno ingresará más de 5 millones de euros extra cada año”, ha añadido Casabó.

Adrián Casabó ha puesto de ejemplo el recibo de su propia contribución para demostrar que "en los últimos 10 años los impuestos en Vila-real se han incrementado más de un 55%. “En mi caso he pasado de pagar 471,01 € en 2015 a los 737,7 € en 2025, un 56,62% más, lo que demuestra la nefasta política fiscal del gobierno de Benlloch”, ha indicado.

Ha concluido criticando que “El caos en la gestión económica del gobierno de izquierdas es total. Mientras Benlloch cruje a impuestos a los vila-realenses, sigue despilfarrarando el dinero de los vecinos en la compra de inmuebles a los que después no se les da ningún uso o pidiendo préstamos para supuestas inversiones que nunca llegan”.

