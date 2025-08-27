Onda

Onda se prepara para una vuelta al cole segura con mejoras y fumigación en los centros educativos

El Ayuntamiento ha invertido en reparaciones, mantenimiento y limpieza para garantizar el bienestar de más de 3.500 alumnos

Onda Cero Castellón

Castellón |

Mejoras en las aulas de Infantil del CEIP Pius XII
Mejoras en las aulas de Infantil del CEIP Pius XII | Ajuntament de Onda

El Ayuntamiento de Onda, en su apuesta por la infancia y la educación, ha ejecutado durante los meses de verano trabajos de mejora y acondicionamiento en los colegios del municipio, con el objetivo de que el regreso a las aulas se realice en las mejores condiciones.

Entre las actuaciones realizadas destaca la reparación del pavimento en las aulas de Infantil del CEIP Pius XII, la mejora y refuerzo del vallado exterior del CEIP Miralcamp y diversas tareas de mantenimiento en el CEIP Mestre Caballero.

Limpieza y fumigación

Además, en estos días se están llevando a cabo labores de limpieza y desinfección especializadas, así como la fumigación de los CEIP Miralcamp, Mestre Caballero, Baltasar Rull y Pius XII, con el fin de garantizar espacios seguros y saludables para los más de 3.500 alumnos ondenses de Infantil, Primaria y Secundaria.

Escola Oberta

El Ayuntamiento de Onda ha vuelto a poner en marcha el servicio municipal de ‘Escola Oberta’ para el curso 2025/26, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y ofrecer a los escolares un entorno educativo, saludable y seguro más allá del horario lectivo. Las matrículas se pueden formalizar, tanto telemáticamente en la sede electrónica municipal como presencialmente en el SAT del Ayuntamiento.

Dirigido a alumnos de P3 hasta 6º de Primaria de todos los centros educativos del municipio, el programa ofrece dos modalidades: la opción Matinera, desde una hora y media antes del inicio de las clases y disponible en todos los colegios; y la opción Vespertina, de dos horas tras la salida escolar, centralizada en los CEIP Pius XII (zona A) y Miralcamp (zona B), con traslado incluido por parte de la empresa gestora.

