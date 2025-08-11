Onda ofrece un servicio de bus gratuito para 400 estudiantes con el nuevo Carnet MobilisGo

El Ayuntamiento de Onda ha presentado el Carnet MobilisGo, que permitirá a los estudiantes desplazarse de forma gratuita en autobús a Castellón o Vila-realdurante todo el curso académico 2025/2026. Con esta iniciativa, la administración local reafirma su compromiso con la educación y la igualdad de oportunidades, facilitando a los jóvenes el acceso a sus centros formativos, ya sean universidades o institutos.

Hasta 400 estudiantes mayores de 16 años, empadronados en Onda y que cursen estudios postobligatorios en centros situados fuera del municipio, podrán beneficiarse de este servicio. El carnet está dirigido a alumnos universitarios, de bachillerato, formación profesional, formación ocupacional homologada y talleres ocupacionales para personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Gracias al Carnet MobilisGo, los estudiantes disfrutarán de acceso gratuito. Además, el Ayuntamiento ha previsto dos líneas directas adaptadas a las necesidades académicas: una hacia los institutos de Castellón y otra con destino directo a la Universitat Jaume I.

Al respecto, el concejal de Juventud y Cultura de Onda, Daniel Álvaro, ha destacado: “Gracias a esta iniciativa apostamos por el talento y el futuro de nuestros jóvenes”. “Queremos que todos tengan la oportunidad de formarse, crecer y cumplir sus metas”, ha añadido.

El carnet será válido desde el 8 de septiembre de 2025 hasta el 2 de julio de 2026 y, en cada uso, el titular deberá presentar también su DNI o NIE.

Trámite telemático

Los interesados ya pueden tramitar su solicitud a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Onda, mediante certificado digital. Para obtener el carnet, será necesario presentar la matrícula del curso 2025/2026 o un documento acreditativo de estudios fuera de Onda, en formato PDF; una fotografía tipo carnet a color actualizada; y, en caso de ser aplicable, certificado de discapacidad igual o superior al 33% en formato PDF. Una vez aprobada la solicitud, el estudiante podrá recogerlo en el Local de Asociaciones.