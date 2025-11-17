Onda mejora la pavimentación en el casco urbano para reforzar la seguridad vial

El Ayuntamiento de Onda ha iniciado una nueva campaña de repavimentación en varios puntos del casco urbano con el objetivo de mejorar el estado de las calzadas y reforzar la seguridad vial en las zonas de mayor tránsito de vehículos y peatones.

Las actuaciones forman parte del contrato de mantenimiento de vías públicas y están planificadas en coordinación con los servicios técnicos municipales, atendiendo a las peticiones vecinales y a los tramos que requerían una intervención prioritaria.

Los trabajos consisten principalmente en el fresado y reposición de capas de asfalto, así como en mejoras de pavimento mediante hormigón impreso en determinados puntos. Entre las zonas incluidas en esta campaña se encuentran varias calles del centro urbano y accesos, seleccionadas en base a criterios técnicos y de conservación.

Asimismo, se completará la repavimentación de la calle Falcons, donde el pasado verano se llevaron a cabo trabajos de mejora de la red de alcantarillado y se ejecutan mejoras en la calle Murcia, Avenida del Mar, Historiador Bernardo Mundina, Ros d’Orsins, San Fermín, Mestre Ismael Peris, Carta Pobla, Els Furs y Avenida Sierra Espadán.