Onda lidera la inversión de Europa en la provincia con 6,4 millones para su transformación urbana y sostenible

El Ayuntamiento de Onda ha logrado 6.421.814 euros de financiación europea para ejecutar una inversión pública total de 10.703.023 euros en su Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Onda RecONecta: Digitalización, Resiliencia y Patrimonio’, según la resolución provisional de los Planes EDIL del Ministerio de Hacienda. La ayuda supone una cofinanciación del 60% y la ciudad, junto a Vinaròs, lidera la categoría de municipios intermedios que han conseguido la inversión en la provincia.

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha subrayado: “Captar 6,4 millones de Europa confirma que nuestra estrategia funciona. Son recursos que se quedan en Onda para mejorar calles y plazas, rehabilitar patrimonio, digitalizar servicios y apoyar al comercio local, generando empleo y oportunidades para los ondenses”. Asimismo, la primera edil ha agradecido “el gran trabajo que ha realizado el equipo técnico y político del Ayuntamiento para conseguir esta importante inversión que permitirá acometer grandes proyectos para mejorar Onda y la calidad de vida de los vecinos”:

El PAI actuará sobre el centro urbano y el casco histórico con cuatro líneas: Onda Recircula (digitalización, comercio y economía circular), Onda Revive (movilidad sostenible, renaturalización y refugio climático de Plaza España), Onda Revitaliza (rehabilitación de Casa Abadía, Teatro Mónaco y Casa de la Llum como polos de innovación y cultura) y Onda Reintegra (vivienda asequible, empleo y formación).

Entre las actuaciones previstas destacan, además, BUO Onda (microbuses eléctricos) y SmartCity 2.0 (gemelo digital y conectividad en espacios públicos), que refuerzan la movilidad sostenible y la transformación digital del municipio.

La selección del PAI consolida la estrategia municipal de captación de fondos europeos, que ya ha permitido impulsar proyectos como EDUSI, Onda SmartCity o la mejora de la eficiencia energética en equipamientos.