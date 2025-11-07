Onda lanza ‘Festiart’, el primer festival joven que llenará las calles de arte, música y experiencias inmersivas

El Ayuntamiento de Onda, en colaboración con la productora Raser Eventos, ha creado ‘Festiart’, el primer festival de juventud de Onda, una cita que llenará el centro de la ciudad de música, danza, teatro, cine, pintura, magia y circo.

El evento se celebrará el sábado 22 de noviembre, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, y contará con actividades gratuitas para toda la familia, especialmente pensadas para los más jóvenes.

Cada disciplina artística tendrá su propio espacio en las plazas del Pla y del Raval, donde los asistentes podrán disfrutar de talleres y experiencias interactivas.

La zona de música ofrecerá una original fábrica de instrumentos, una frutería musical y sorprendentes instrumentos futuristas, además de un concurso de karaoke, una experiencia de DJ virtual y varios conciertos en directo con un gran espectáculo final.

Las áreas de cine y pintura combinarán arte y tecnología con realidad virtual, permitiendo entrar en películas o cuadros famosos, crear un graffiti aéreo y participar en talleres de efectos especiales, doblaje, animación o cerámica. En cuanto a la zona de danza reunirá actuaciones de baile urbano, latino y K-Pop, además de talleres y juegos como el Just Dance, mientras que las áreas de teatro, magia y circo ofrecerán espectáculos y talleres participativos para toda la familia.