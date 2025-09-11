Onda intensifica las labores de prevención ante la alerta de lluvias

El Ayuntamiento de Onda ha activado un plan especial de prevención y seguridad con motivo de la preemergencia por lluvias decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, que mantiene el aviso en nivel de alerta para las comarcas litorales de Castellón y Valencia.

Dentro de estas actuaciones, se están acometiendo trabajos de limpieza de imbornales en distintos puntos del casco urbano, como la Avenida Sierra Espadán, así como tareas de mantenimiento y desbroce en barrancos y caminos rurales. Con estas medidas se busca reducir el riesgo de acumulaciones de agua e inundaciones en las zonas más sensibles.

Por otro lado, la Policía Local cuenta con un operativo preparado que, en caso necesario, permitirá cerrar caminos y vías especialmente expuestas a episodios de lluvias torrenciales, además de reforzar la vigilancia en todo el término municipal.

El consistorio recuerda que, mientras que ha actuado en aquellos barrancos de competencia municipal con riesgo de desbordamiento, la responsabilidad del mantenimiento y limpieza de los cauces principales corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que desde Onda se insiste de forma reiterada en la necesidad de actuar en el municipio.

El Ayuntamiento recomienda a todos los vecinos estar atentos a la evolución meteorológica a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades en caso de que se produzca un empeoramiento de las condiciones.