Onda da inicio a las visitas teatralizadas poniendo en valor su legado histórico

La propuesta turística del Ayuntamiento arranca 2026 con un recorrido experiencial por enclaves emblemáticos del municipio.

El Ayuntamiento de Onda ha dado el pistoletazo de salida a la programación de visitas teatralizadas de 2026 con la celebración de la primera sesión del calendario, una iniciativa que consolida el patrimonio local como uno de los grandes atractivos turísticos del municipio. La actividad ha permitido a los participantes descubrir espacios emblemáticos de Onda de una forma cercana y participativa, combinando historia, interpretación y divulgación cultural.

Esta primera experiencia ha recorrido enclaves históricos de gran valor, permitiendo al público sumergirse en distintas épocas de la historia local a través de personajes y escenas que acercan el pasado de manera amena y educativa.

El Ayuntamiento ya ha programado nuevas fechas a lo largo de todo 2026, con citas en espacios como el Castillo de las 300 Torres, el Centro Histórico y la Torre de la Presó. En el Castillo y casco histórico se celebrarán los días 28 de marzo; 4 de abril; 1 de mayo; 6 de junio (tarde); 4 y 25 de julio (tarde); 15 y 29 de agosto (tarde); 27 de septiembre y 10 de octubre. Por su parte, la Torre de la Presó contará con visitas los días 21 de marzo; 5 de abril; 14 de junio; 12 de julio; 23 de agosto; 20 de septiembre; 12 de octubre; 1 de noviembre y 6 de diciembre, todas en horario de mañana.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través de la Tourist Info de Onda en onda@touristinfo.net o llamando al 964 60 28 55.

