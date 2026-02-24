Onda inicia las obras del Central Park con el Jardín de las Mil y Una Noches en la ladera del Castillo

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha visitado las obras del proyecto ‘El Jardín de las Mil y Una Noches’, la actuación que convertirá la ladera del Castillo en un nuevo parque integrado en el casco histórico y que supone la primera gran intervención del futuro Pulmón Verde de la ciudad.

Durante la visita, la alcaldesa ha podido comprobar el avance de los trabajos que ya se están desarrollando en los bancales de la ladera. En estos momentos, los operarios están ejecutando los muros de escollera, modelando los taludes y levantando los futuros muros verdes que permitirán estabilizar el terreno y preparar el espacio para los senderos y zonas ajardinadas.

De forma paralela, y tras validar el diseño definitivo, ha comenzado la fabricación de la estructura metálica que dará forma a la pasarela panorámica. Esta infraestructura permitirá completar el recorrido en torno al Castillo y ofrecerá nuevas vistas sobre la ciudad y su entorno natural.

Los trabajos incluyen también la adecuación de la zona de arranque de la pasarela, las cimentaciones necesarias en la ladera y las intervenciones previstas en la Torre Albarrana, garantizando en todo momento la protección del patrimonio histórico y la seguridad de la actuación.