Onda fortalece su compromiso con la salud con un aumento en las donaciones de sangre

El Centro de Salud de Onda ha recopilado los datos que muestran que, durante los primeros cinco meses del año 2025, un total de 553 ondenses han participado en las campañas de donación de sangre. Este acto de compromiso con la salud y bienestar de sus vecinos demuestra que, según datos de Sanitat, Onda es uno de los municipios más solidarios de la provincia.

De las 553 personas que acudieron con intención de donar, 493 pudieron realizar su donación, garantizando así el mantenimiento de los niveles necesarios de sangre y hemoderivados para tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas y atención en situación de emergencia.

El número de nuevos donantes alcanzó los 31, lo que refleja un aumento de la conciencia y el compromiso social entre los vecinos de Onda. En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha agradecido la implicación de los ondenses: “La respuesta y la solidaridad de los vecinos en cada donación es admirable”. “Extiendo mi reconocimiento a todo el personal sanitario y a los voluntarios que, con su dedicación, convierten las donaciones en una realidad que salva vidas”, ha añadido.

Cabe recordar que en 2024 fueron un total de 891 donantes de sangre, marcando un aumento en comparación con el año anterior y mostrando una tendencia positiva que se prevé que continúe en este mismo año.

Próxima donación de sangre

La próxima jornada de donación de sangre en Onda tendrá lugar el viernes 29 de agosto, en el Centro de Salud I, en horario de 16.30 a 20.30 horas.