37.000 euros en ayudas para proteger el empleo en los negocios afectados por las obras de remodelación de Plaza España

El Ayuntamiento de Onda ha publicado las bases reguladoras de una nueva línea de ayudas directas dotada con 37.000 euros para proteger el empleo y la actividad económica de los comercios, establecimientos hosteleros y autónomos ubicados en la Plaza España, afectados por las obras de remodelación integral de este espacio céntrico.

Las ayudas están dirigidas a personas trabajadoras autónomas, microempresas y comunidades de bienes de los sectores comercial, hostelero y de servicios cuyos locales estén situados a pie de calle dentro del ámbito de actuación de la Plaza España.

El objetivo principal es compensar la reducción de ingresos que puedan haber sufrido los establecimientos durante el desarrollo de las obras, así como contribuir al mantenimiento del empleo y la competitividad empresarial en la zona.

La convocatoria contempla ayudas de hasta 2.000 euros para los negocios de hostelería que dispongan de terraza, cuantía que podrá incrementarse en 1.000 euros adicionales si cuentan con personal contratado durante el periodo de ejecución de las obras. Por su parte, el resto de comercios y servicios podrán optar a subvenciones de hasta 1.000 euros, siempre que acrediten una reducción mínima del 10% de su facturación respecto a ejercicios anteriores.

Las ayudas permitirán cubrir gastos corrientes y salariales vinculados al mantenimiento de la actividad, como suministros, alquileres, nóminas, cuotas de Seguridad Social, servicios profesionales, reparaciones o acciones de comunicación, siempre debidamente justificados.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2026 y deberá tramitarse a través de la sede electrónica municipal disponible en la página web oficial del Ayuntamiento.