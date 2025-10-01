Onda presenta la programación cultural y festiva para celebrar el Nou d´Octubre

Este miércoles 1 de octubre empieza la programación con la entrega de cómicos en las bibliotecas de los centros educativos, una actividad que cuenta con la colaboración de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. A continuación, el jueves 2 de octubre, será el turno del público escolar con la representación de teatro-títeres “Las leyendas de Jaime I”, destinada al alumnado de 4.º de Primaria.

El viernes 3 de octubre, la Casa de la Cultura acogerá la presentación del libro Las heridas del mundo, de Vicent Usó (19.00 h), que pondrá la nota literaria al programa. Por otro lado, el martes 7 de octubre, la Sala infantil de la Biblioteca recibirá el cuentacuentos “Leyendas de Jaime I”, una actividad recomendada para niños y niñas a partir de 4 años.

El miércoles 8 de octubre será el momento de la tradición gastronómica con el taller dirigido a niños y niñas a partir de 3 años. Finalmente, el jueves 9 de octubre, Onda vivirá la jornada central de la festividad. Por la mañana, la calle de San Miquel acogerá una partida de pelota valenciana, a las 11.00 h, el Arrabal de Sant Josep será escenario de los juegos infantiles tradicionales, y al mismo tiempo arrancará el pasacalle con Gigantes y Cabezudos, Dolçainers i Tabaleters y el Grupo Folclórico por las calles Recinto, Arrabal de Sant Josep, calle Calatrava y el Plan.

Seguidamente, a las 12.00 h, tendrá lugar el acto institucional con el discurso de la alcaldesa, Carmina Ballester, y la interpretación del Himno de la Comunidad Valenciana a cargo del tenor Vicente Ombuena y de la Unión Musical Santa Cecília de Onda (UMSCO). Por la tarde, el Auditorio UMSCO acogerá el concierto de música valenciana de la mano de la Unión Musical Santa Cecília de Onda.

La programación se cerrará con las propuestas del fin de semana: el sábado 11 de octubre con la visita teatralizada en el Castell y Centro Histórico y el domingo 12 de octubre con la visita teatralizada en la Torre de la Prisión.