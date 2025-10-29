Onda celebra ‘Espanta la por’ con motivo de Todos los Santos con una amplia programación cultural y familiar

El Ayuntamiento de Onda, a través de la Biblioteca Municipal, se suma un año más a la campaña ‘Espanta la por. Per Tots Sants, monstres valencians!’, impulsada por la Generalitat Valenciana, con el objetivo de recuperar los personajes, leyendas y monstruos del imaginario popular valenciano con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Del 31 de octubre al 21 de noviembre, la Biblioteca Municipal, el Casal Jove, la Casa de la Cultura y el Molí de la Reixa acogerán una completa programación de actividades para todos los públicos, con cuentacuentos, talleres, sesiones de cine, narración oral, teatro y un sorprendente túnel del terror.

La programación arranca el próximo viernes 31 de octubre con la presentación del libro ‘El bufón de Tánatos’, de Israel Quevedo. la misma jornada en el Casal Jove se convertirá en un túnel del terror, dirigido a jóvenes a partir de diez años, con inscripción previa.

Para noviembre, el día 4 la biblioteca acogerá el cuentacuentos ‘Por a la valenciana’, a cargo de Rafa Martí. El 8 de noviembre el Molí de la Reixa será el escenario de una sesión de narración oral para adultos ‘Horrors d’ara i sempre’, con Susu Benítez, a las 19.00 horas. El lunes 10 de noviembre, el equipo de la Biblioteca ofrecerá el taller ‘De la taca al monstre’. La programación seguirá el día 13 con una tarde de juegos de mesa en la biblioteca, el lunes 17 de noviembre un cuentacuentos para menores de 4 años.

La programación finalizará con la proyección de la película ‘Wicked’, dentro del ciclo ‘La Biblioteca et convida al cinema’ en la sala La Cassola.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información e inscribirse a través de los formularios habilitados desde la web municipal www.onda.es.