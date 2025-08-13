Onda

Onda capta 89.000 euros de la Xarxa Jove 2025 para reforzar las políticas municipales de Juventud
El Ayuntamiento de Onda ha sido beneficiario de la subvención Xarxa Jove 2025 por un importe de 89.000 euros, financiada por la Generalitat a través del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Esta línea apoya a los municipios de más de 4.000 habitantes a sostener y reforzar equipos profesionales de Juventud.

Gracias a esta financiación, Onda podrá contar con perfiles especializados que diseñen e impulsen actuaciones de proximidad con la juventud local, alineadas con la Ley 15/2017 de políticas integrales de juventud. Estos equipos son clave para planificar, coordinar y evaluar programas, además de realizar intervención directa con jóvenes y dinamizar grupos, de forma estable y profesionalizada.

En concreto, la subvención facilitará actualizar el Pla Jove Municipal, organizar el Fòrum Jove anual como espacio de diálogo y participación, así como desplegar programas en ámbitos como ocio educativo, empleo, bienestar emocional, igualdad y participación ciudadana, con especial atención a las realidades del territorio.

En esta línea, el concejal de Juventud de Onda, Daniel Álvaro, ha destacado: “Seguimos poniendo recursos y profesionales al servicio de los y las jóvenes de Onda, para mejorar sus oportunidades: acompañamiento para su formación y empleo, actividades de calidad en su tiempo libre y espacios de participación donde decidir juntos las prioridades del municipio”.

Carnet MobilisGo

En paralelo, el Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha el nuevo Carnet MobilisGo, una iniciativa que permitirá a los estudiantes desplazarse de forma gratuita en autobús hasta Castellón o Vila-real durante todo el curso académico 2025/2026. Con este servicio, del que podrán beneficiarse hasta 400 jóvenes ondenses mayores de 16 años que cursen estudios postobligatorios fuera del municipio, el consistorio refuerza su compromiso con la educación y la igualdad de oportunidades.

