Onda activa una línea de ayudas directas a los comerciantes, hosteleros y autónomos por las obras de la Plaza España

La actuación, con una inversión de 2,9 millones, transformará este espacio en un refugio climático ante las altas temperaturas.

El Ayuntamiento de Onda, atendiendo las peticiones de los vecinos, ha anunciado que pondrá en marcha una línea de ayudas directas destinada a los hosteleros, comerciantes y autónomos de la Plaza España cuya actividad pueda verse afectada durante el desarrollo de las obras de remodelación de este emblemático espacio.

La actuación integral en la zona dará comienzo en septiembre y permitirá solucionar deficiencias estructurales como las filtraciones de agua al aparcamiento subterráneo o el desgaste del pavimento, al mismo tiempo que mejorará la accesibilidad de este céntrico enclave.

El proyecto, que ha sido adjudicado a la empresa BECSA por un importe de 2,9 millones de euros, contempla un importante incremento del arbolado, la creación de amplias zonas de sombra y la incorporación de nuevo mobiliario urbano y espacios con juegos infantiles. Asimismo, se pondrá en valor el patrimonio histórico con la instalación de una réplica del tren de “La Panderola” en una fuente monumental que se convertirá en punto de referencia de la plaza.

Está previsto que el próximo 1 de septiembre comenzará la retirada de las terrazas de la plaza y, a mediados de mes, se iniciará el vallado de la zona interior para dar comienzo a los trabajos de remodelación.

Las ayudas contemplan hasta 2.000 euros por establecimiento en el caso de aquellos negocios que cuenten con terraza, mientras que los comercios y locales sin terraza podrán recibir hasta 1.000 euros.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha visitado los establecimientos de la Plaza España para informarles de primera mano sobre esta nueva línea de ayudas, así como para comunicarles que próximamente se habilitará todo el procedimiento para poder solicitarlas de forma ágil y sencilla.

