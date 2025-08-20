Nules y el IVAJ firman un convenio para que el municipio pueda entregar la tarjeta física del Carnet Jove solicitada online

Las personas interesadas en tener el carnet en papel lo pueden seguir recogiendo en el Casal Jove de Nules, este carnet se puede solicitar en la web ivaj.gva.es . Así pues, para la realización del nuevo Carnet Jove digital solo es necesario tener el DNI o NIE en vigor, entre los requisitos se encuentra además tener entre 14 y 30 años, y su vigencia es de dos años a contar desde la fecha de la expedición del mismo.

El Carnet Jove tiene como objetivo facilitar a los y las jóvenes su movilidad e intercomunicación, así como posibilitar su acceso, mediante la articulación de determinadas ventajas a bienes y servicios de carácter social, cultural, económico, recreativo, educativo, deportivo, de consumo, de transporte y similares.

El Ayuntamiento de Nules se encuentra registrado como centro emisor del Carnet Jove gracias al convenio de colaboración firmado en el año 2022 con el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ).

El coste del Carnet Jove es cero, y su tramitación es telemática pero desde el Casal Jove de Nules facilitan a los y las jóvenes el acceso al Carnet Jove, por lo que se puede ir al Casal Jove para asesorarse de los trámites, y también se puede recoger el Carnet Jove en el casal del municipio.