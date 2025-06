Nules intensifica las actuaciones para la prevención de focos de mosquitos

El Ayuntamiento de Nules ha intensificado, en los últimos días, las actuaciones de prevención de focos de mosquitos en diferentes zonas del término municipal, al mismo tiempo que está supervisando los lugares inundables para prevenir focos ante el aumento de las temperaturas. Desde la concejalía de Sanidad se señala que los tratamientos preventivos se llevan a cabo a lo largo de todo el año pero en esta época es muy importante, además, la colaboración ciudadana, “para poder actuar de manera rápida y eficaz” matiza el concejal Ramón Martínez.

El consistorio pide al vecindario que cuando se detecte un foco de mosquitos o se registren picaduras considerables se llame al Departamento de Sanidad del consistorio para que la empresa encargada pueda actuar en ese lugar antes de 24 horas. No obstante, se hace un llamamiento a la ciudadanía para evitar tener agua estancada en sus propiedades, como por ejemplo en las macetas de las plantas, cubiertas, estancamientos de agua en suelos, o en balsas de agua “porque desde el consistorio no se puede actuar en las zonas privadas”, matiza Martínez.

Así, se aconseja, entre otros, taladrar los recipientes utilizados para depositar flores con el fin de evitar acumulaciones de agua; utilizar otros recursos para mantener las flores, como esponjas; fomentar el uso de plantas naturales con pocas necesidades hídricas; vaciar y dar la vuelta a jarrones y platos de macetas sin utilizar; o evitar objetos decorativos que puedan acumular agua, “en miras todo a evitar la acumulación de agua que pueda concentrar focos de mosquitos”, apunta el edil.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Nules aprobó en el año 2016 la Ordenanza Municipal para la Prevención y Control de los Mosquitos con la finalidad de establecer las medidas necesarias para el control de poblaciones de mosquitos para minimizar los efectos molestos y perjudiciales que puedan ocasionar al vecindario del municipio. De hecho, esta ordenanza va acompañada de diversas campañas informativas y de concienciación ciudadana, y prevé también medidas en el caso de incumplimientos.

En este sentido, la ordenanza municipal contempla un régimen sancionador que puede alcanzar los 3.000 euros. De manera que, las infracciones leves como no vaciar los recipientes con agua estancada o no realizar los tratamientos recomendados por las autoridades municipales, comportan sanciones de hasta 750 euros; las infracciones graves se consideran la reincidencia en infracciones leves, la negativa injustificada a permitir inspecciones municipales, o la realización de actividades que favorezcan la proliferación de mosquitos, todas ellas pueden tener sanciones de 751 a 1.500 euros; y las infracciones muy graves son las que involucran una conducta dolosa o negligente que cause un perjuicio grave a la salud pública o al medio ambiente con multas entre 1.501 y 3.000 euros.